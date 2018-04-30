Верстка лендинга праздников.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок386 просмотров

Добрый день.  

Верстка лендинга праздников.  

Адаптивность/резина. На всех ширинах вплоть до 320px верстка не должна "ползти" и не должно быть горизонтальной прокрутки.  

PixelPerfect не требуется, но максимально приближенно к макету. 

Ожидаемые технологии (но не обязательные. обсуждаемо): Bootstrap, Jquery3.  

Бюджет по договоренности.  

Прошу указывать ссылки на реальные(!) работающие проекты в сети подобного уровня.

Оплата после показа работы на вашем хосте (сбер, киви, вебмани), предоплат не будет, показ промежуточной работы. Если не подходят условия, просьба не отбирать время. 

Bootstrap
8 лет назад
Color-booms
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$20
3 дня
Все отлично
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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