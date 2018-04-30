https://ecosmartfire.com/product/bk5/ Это возможно?
Верстка лендинга праздников.
Добрый день.
Верстка лендинга праздников.
Адаптивность/резина. На всех ширинах вплоть до 320px верстка не должна "ползти" и не должно быть горизонтальной прокрутки.
PixelPerfect не требуется, но максимально приближенно к макету.
Ожидаемые технологии (но не обязательные. обсуждаемо): Bootstrap, Jquery3.
Бюджет по договоренности.
Прошу указывать ссылки на реальные(!) работающие проекты в сети подобного уровня.
Оплата после показа работы на вашем хосте (сбер, киви, вебмани), предоплат не будет, показ промежуточной работы. Если не подходят условия, просьба не отбирать время.
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