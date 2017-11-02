Доработка разделов сайта на instantcms

Есть работающий сайт на платформе InstantCms.

Требуется средствами верстки изменить шаблон.

Знание платформы и возможность доработки полей вывода информации весьма приветствуется. В этом случае я не буду передавать часть работы по программированию отдельным спецам. Желательно чтобы вы эту платформу знали.

Дел по сайту много.

Просьба после заявки написать в лс средства связи (скайп, телеграмм).

Оплата по договоренности.