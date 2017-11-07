Требуется поправить верстку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки244 просмотра

Требуется поправить верстку. Выкачал сайт. Расползлась верстка. Нужно поправить пути.

15 страниц html, скрипты , css, картинки все скачалось.

CSSHTML
8 лет назад
denisadmin
Марков 
78 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$10
1 день
Поправили верстку, в срок. Рекомендую!
Все отлично

Заявки фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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