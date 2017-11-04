Сделать верстку сайта адаптивной

Добрый день.

Есть сайт card34.ru. Сделан на AVE.cms, довольно простая cms, могу объяснить, где в ней шаблон.

Нужно переверстать его текущую верстку в адаптивную версию, чтобы все страницы нормально открывались на телефоне. Можно для мобильной версии внести упрощения, например убрать левую колонку.

И несколько работ по мелочевке:

Изменить некоторые пункты меню и поправить скрипт html-редактора в админке (почему-то глючит при отображении страницы). Редактор можно заменить на tinyMCE или другой подобный скрипт.

Слева над виджетом vk поставить виджет http://inwidget.ru/