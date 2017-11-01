Нужна незначииельная подгонка ленда

Доброго времени суток Нужно сверстать мобильный одностраничник по моему дизайну. Качественная верстка должна быть, чтобы я в ней разобрался. Буду прикручивать к Вордпрессу и нужно чтобы совместимость была, тоесть конфликта скриптов ...