Поправить форму отбратной связи

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок209 просмотров

На сайте есть форма обратной связи, но она не работает. Нужно настроить отправку сообщения на почту админа.

8 лет назад
djslap
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

goodleby
23 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$35
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

goodleby
23 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доделать дизайн шаблона

    1.  Нужно сделать иконки возле каждой рубрики, как показано в примере 1 (можно плагином) 2. Сделать в каждой рубрике такую форму, как на картинке 2, ссылка внизу. А именно, сделать форму, в которой можно ...

    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта (Bootstrap)

    Необходимо сверстать сайт (5 страничек) с использованием Bootstrap.  Сайт представляет из себя электронное коммерческое предложение, которое доступно только определенным пользователям (закрытый сайт). Все детали описаны в ТЗ.  Функционал Пользователи знакомятся ...

    BootstrapCSSHTMLJavaScriptVue.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Адаптировать сайт на Wordpress под Internet Explorer

    Нужен грамотный и ответственный исполнитель, чтобы адаптировать корректное отображение готового сайта (на Wordpress) в браузере Internet Explorer, начиная с версии 7. Сайт должен быть адаптирован и при просмотре в этом браузере и со смартфонов.

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка

    $17

    Есть готовая верстка - нужно проверить ее и внести правки в адаптацию, и сверить с макетом. Т.к. не совсем качественно сделан адаптив. http://futbol.promosite.pro/about.html http://futbol.promosite.pro/champion.html http://futbol.promosite.pro/cooperation.html http://futbol.promosite.pro/exchange-failure.html http://futbol.promosite.pro/gift-ideas.html http://futbol.promosite.pro/how-to-order.html ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать мобильную версию Lending Page

    $15

    Доброго времени суток Нужно сверстать мобильный одностраничник по моему дизайну. Качественная верстка должна быть, чтобы я в ней разобрался. Буду прикручивать к Вордпрессу и нужно чтобы совместимость была, тоесть конфликта скриптов ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сделать качественную верстку одностраничного сайта

    $15

    Доброго времени суток. Необходимо сделать качественную верстку одностраничника.  Нужна только Десктопная версия Адаптив не нужен! Мобильная версия будет отдельно верстаться, для нее свой дизайн Требование к верстке: Я ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Добавить мобильное меню на Wordpress

    Нужно добавить кнопку мобильного меню (и рядом текст "Меню") в сайт на Wordpress - epifora.by Чтобы текущие пункты, которые есть в главном меню там аккуратно отображались. Естественно, навигация как в любом мобильном меню ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка темы оформления для блога игрового сообщества

    Уважаемые разработчики, Приглашаем к долгосрочному сотрудничеству талантливых верстальщиков. В качестве первого проекта предлагается следующая работа: 19 шаблонов страниц и элементов дизайна (домашняя, варианты списков, варианты публикаций, выпадающее меню, поиск, типографика)Адаптивная верстка ...

    BootstrapHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад