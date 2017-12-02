Я full stack веб-программист, здесь добываю опыт.
Доброго времени суток! Я Александр Чеботарский. Изучил html, css и фреймворк к нему - bootstrap 3, javascript и фреймворк к нему - jQuery, а также PHP. Способен создать сайт с нуля, сам, и примером этому есть мой сайт визитка в портфолио ниже. Коммуникабельный, гибкий, организованный и целеустремлённый. Готов обучаться и получать опыт.
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$40
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Мой сайт-визитка с нуля.178 просмотров
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!