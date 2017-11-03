Добавить мобильное меню на Wordpress

Нужно добавить кнопку мобильного меню (и рядом текст "Меню") в сайт на Wordpress - epifora.by

Чтобы текущие пункты, которые есть в главном меню там аккуратно отображались.

Естественно, навигация как в любом мобильном меню должна быть, да хоть как тут: test1.vsemesta.net (кликабельные при нажатии на текст, расхлопываются при нажатии рядом если есть подкатегории, стрелки и т.п.), короче как в любом современном шаблоне ))

Оплата по факту Вебмани.