Добавить мобильное меню на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка136 просмотров

Нужно добавить кнопку мобильного меню (и рядом текст "Меню") в сайт на Wordpress - epifora.by

Чтобы текущие пункты, которые есть в главном меню там аккуратно отображались.

Естественно, навигация как в любом мобильном меню должна быть, да хоть как тут: test1.vsemesta.net (кликабельные при нажатии на текст, расхлопываются при нажатии рядом если есть подкатегории, стрелки и т.п.), короче как в любом современном шаблоне ))

Оплата по факту Вебмани.

WordPress
8 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Спасибо, все получилось.
Спасибо за работу, рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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