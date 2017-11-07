Сверстать лендинг

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен30 заявок406 просмотров

Требуется сверстать адаптивный лендинг. Подключить форму для принятия заявок. 

Требования:

  • Базовое знание Photoshop (хотя бы на уровне резки макетов)
  • html+html5, css+css3
  • bootstrap
  • базовые знания в javascript:
    • jQuery
    • ajax
    • svg
  • Умение верстать сайты валидно и кроссбраузерно (IE включительно)
  • Умение работать с CSS-препроцессорами
Бюджет: 2 000 рублей

Сроки: 2 дня

AJAXBootstrapCSSHTMLJavaScriptjQuery
8 лет назад
Dimnk
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Maxseem84
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$30
2 дня
Максим, знает свое дело, сделал максимально качественно, а главное в срок! Рекомендую!
Сотрудничеством доволен, всегда на связи, поправки по существу, оплатил в срок и даже больше!

Заявки фрилансеров

Maxseem84
40 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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