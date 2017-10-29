Сверстать адаптивно + поставить Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт24 заявки264 просмотра

Здравствуйте! Нужно сверстать сайт 

+ сделать адаптацию

+ сделать управление контентом с помощью WordPress (без управления внутри шаблона) 

В приложении макеты

WordPress
8 лет назад
mhz20005
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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