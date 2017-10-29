Адаптивная верстка многостраничного сайта

$274
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт30 заявок1336 просмотров

Верстка сайта компании.

- Адаптивная верстка по макетам (десктоп, телефоны, планшеты. Макеты имеются);

- Кроссбраузерная верстка (Internet Explorer 10.0 и выше, Opera 10.0 и выше , Firefox3.5 и выше, Google Chrome последней версии, Safari последней версии, Яндекс браузер последней версии (версии можно обговорить));

- Асинхронная загрузка (опыт у кандидата должен быть обязательно);

- Прохождение теста на валидность- 100% (проверка по validator.w3.org/ и https://jigsaw.w3.org/css-validator/соответственно);  - Требования к скорости загрузки- обязательное попадание в "зеленую область" текстировщика от гуглhttps://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ как для десктопа, так и для мобильных устройств. 

- Анимация html5 css3 ...(как ее в двух словах объяснить? "Сложная" наверное только на главной странице, где нужно анимировать картинки на слейдере. Линии по планете, движение облаков и т.д. Остальное без сложностей);

     

По объему, на вскидку из того, что можно назвать "трудным": 

Главная, о компании, контакты. 

Ясное дело, что внутри есть и иные страницы! Такие как статьи и новости, такие как услуги или страница с отзывами или сертификатами... Но это не сложные страницы большинство из которых строятся по сути на основании одного шаблона, потому не знаю на сколько правильно относить их к уникальным (если мне правильно подсказывают, то уникальных выходит 10). При таком раскладе и карту сайта к уникальным можно отнести. Общее кол-во страниц от главной до 404 порядка 53.

Требования к потенциальному исполнителю:    

-Пожалуйста, СРАЗУ прикрепляйте НЕ ссылку на ваш портфель, а ссылки именно на те работы, на которые вы хотите обратить наше внимание! На работы, которые отвечают требуемому качеству!  

- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ опыт работы с АСИНХРОННОЙ ЗАГРУЗКОЙ! и умение максимально ускорить работу сайта.    

-Умение (РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ) продумать и спрогнозировать анимацию.  

Условия:    

-Стоимость договора разбивается на 10 000 (Оплачиваются после завершения работ) + 6 000 (Выплачиваются как программист посмотрит, все ли в порядке. Почему? Что бы не было вопросов, если программист вдруг обнаружит косяки). В общем сложности 16 000 рублей   

-Предпочитаем работу по договору, который будет является гарантией исполнения обязательств обеими сторонами. И преимущество будет за гражданами РФ (не является обязательным требованием).    

-Оплата производится в рублях РФ, потому общаясь о деньгах, говорите в нашей валюте, без привязки к у.е.    

-Студии и агентства НЕ интересуют.

CSSHTML
7 лет назад
StudioTMS
Дмитрий 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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