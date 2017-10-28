Сверстать таблицу и пару элементов

$5
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок235 просмотров

Имеется верстка, необходимо доверстать таблицу и пару элементов.

Подробное ТЗ скину откликнувшимся. Сразу скидывайте примеры своих версток.

8 лет назад
BMID
31 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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