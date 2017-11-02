Оптимизировать лендинг под мобильные устройства и немного верстки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки331 просмотр

Лендинг:

http://spassto.by/

Техническое задание на оптимизацию и три меленьких пункта на верстку:

https://goo.gl/v92LoY

8 лет назад
exesh
Егор 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Mar-Ig
Марина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$50
2 дня
Марина выполнила все технические работы в точности по ТЗ. Мне также понравилась ее творческая часть реализации проекта. Все сделано качественно и в срок. И важное перимущество Марины – коммуникция: постоянно присылала информацию по этапам работы и первая инициировала общение. Я очень доволен процессом работы и результатом! Всем рекомендую!
Спасибо Егору за возможность принять участие в интересном проекте. Коммуникабельный человек, отличный заказчик. Четкая постановка задачи и видение конечного продукта.

Заявки фрилансеров

Mar-Ig
Марина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад

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