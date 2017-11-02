Оптимизировать лендинг под мобильные устройства и немного верстки

Марина выполнила все технические работы в точности по ТЗ. Мне также понравилась ее творческая часть реализации проекта. Все сделано качественно и в срок. И важное перимущество Марины – коммуникция: постоянно присылала информацию по этапам работы и первая инициировала общение. Я очень доволен процессом работы и результатом! Всем рекомендую!