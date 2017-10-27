Здравствуйте. На сайте есть меню в виде выпадающей вертикальной панели. Эта панель открывается только в горизонтальном положении гаджетов, а при вертикальном панель не открывается, нужно найти в чем причина и починить. Важно, что при имуляции ...
Верстка и натяжка на WP (адаптивно)
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