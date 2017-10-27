Имеется Н-ное количесво страниц сторонних сайтов которые нужно отобразить на страницах своего сайта. Столкнулся с тем, что большинство сайтов во фрейм не помещаются либо отображаются нечитабельно. Код который использую: ...
Верстка+программирование несложного интернет-магазина
Текущая версия магазина: http://www.kyivstyle.com.
Нужно сверстать и запрограммировать новую версию сайта с новым дизайном + версия для планшетов и мобильных. Товаров будет до 10, у каждого будут варианты обложек/дизайна. В остальном функционал будет таким, как на текущей версии.
Некоторые макеты прикрепляю к проекту. Подробное ТЗ и все макеты вышлю в переписке.
Заявки фрилансеров
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