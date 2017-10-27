Верстка+программирование несложного интернет-магазина

Текущая версия магазина: http://www.kyivstyle.com.

Нужно сверстать и запрограммировать новую версию сайта с новым дизайном + версия для планшетов и мобильных. Товаров будет до 10, у каждого будут варианты обложек/дизайна. В остальном функционал будет таким, как на текущей версии.

Некоторые макеты прикрепляю к проекту. Подробное ТЗ и все макеты вышлю в переписке.