1.Нужно доработать проект на Angular 1.6 (https://github.com/travelpayouts/flights-api-project) 2.Сборка через webpack, стили в SCSS 3.Привести внешний вид к дизайну (дизайн приложен) 4.Добавить несколько фильтров в поисковую выдачу (фильтруется готовая выдача, без запросов к ...
Вёрстка сайта
Нужно сверстать лендинг-страницу. Срок – до 6 ноября.Страница должна корректно отражаться во всех браузерах (кроссбраузерно)Скорость загрузки – не менее 70 в соответствии с тестом на сервисе: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Стоимость 1500 руб. Прошу показать портфолио.
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