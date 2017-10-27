Вёрстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок260 просмотров

Нужно сверстать лендинг-страницу. Срок – до 6 ноября.Страница должна корректно отражаться во всех браузерах (кроссбраузерно)Скорость загрузки – не менее 70 в соответствии с тестом на сервисе:  https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ Стоимость 1500 руб. Прошу показать портфолио.

8 лет назад
IrinaDemir
Ирина 
46 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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