Нужно сделать вёрстку лендинга

Задача: сверстать лендинг

Срок: до 17:00 завтра (27.10.2017)г.

Стоимость проекта: 1 500 руб.

На выходе: Сверстанный макет сайта

Требования:

1. Корректное отображение во всех популярных браузерах ((Internet Explorer, Opera, Mosiza FireFox, Google Chrome, Яндекс.Браузер, Safari)

2. Корректное отображение на планшетах и телефонах

3. При наведении на кнопки и ссылки курсор отображается в виде руки

4. Ссылки при наведении меняют цвет

5. Рабочая форма

6. Нет нижней прокрутки на всех устройствах

7. Оптимизированы изображения

8. Скорость загрузки (в баллах) не меньше 70 в сервисе: developers.google.com/spe...

9. Прописаны все мета-теги

Алгоритм взаимодействия:

* Даём файл .PSD

* Выполненная работа принимается в виде файлов: .html, .css и изображений

При отписке на проект обязательно прикрепляйте примеры своих работ.

Подробности обсудим с кандидатами, заявки принимаются до 10:00 27 октября 2017 г.