Требуется сделать адаптивную верстку под проект погодного сайта

Нужно основываясь на примерном макете собрать эти 3 странички на bootstrap. Блоки показаны схематично, желаю видеть интерфейс стандартный bootstrap темы (аля https://i.gyazo.com/8ec40ebecadcb1f34b7ca1afa432d7d0.png). Должно смотреть адекватно как на телефоне так и на компе (макет только для ...