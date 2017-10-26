Требуется сделать адаптивную верстку под проект погодного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок248 просмотров

Верстка должны быть выполнена на bootstrap4 + jquery3Требуется сверстать не только доступные в макетах страницы, но и страницы согласно описанию в ТЗВерстка должна проходить валидацию w3cВ идеале использовать sassВсе изображения должны быть сжаты при помощи Compressor.io или TinyPNGВ идеале сделать картинки спрайтом

8 лет назад
IgorekSEO
Игорь 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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