Адаптивная верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка459 просмотров

Нужно адаптивно сверстать лендинг, установить счетчики Я-метрики, GA, пиксели Фб и ВК, код Google tag manager  

Цена: 4500 р.

Срок: 3 дня с момента заключения договора 

Обязательно кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее 70 баллов по developers.google.com/spe...

Макет https://drive.google.com/open?id=0B4Op-rhMMJVRbWQ4OUFsWmhMVWc

Прикрепляйте пожалуйста примеры работ при отписке, и пишите цену, за которую готовы работать

8 лет назад
Odetta
37 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Dimki
51 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 отзывов(-2)
8 лет назад
$55
3 дня
Дмитрий хорошо выполняет работу, все сделано прямыми руками и нигде не лагает. Единственное, что омрачает впечатление - может пропасть без предупреждения на 2-7 дней, соответственно срываются сроки. Для меня это критично

Заявки фрилансеров

Dimki
51 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
15 отзывов(-2)
8 лет назад

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