Сверстать лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок168 просмотров

Добрый день, уважаемые эксперты

Необходимо сверстать одностраничный небольшой лендинг и выложить его в сеть. 

ТЗ дам на оценку, но сложного там ничего нет (из функционала - отправка заявки на почту)

Победителю - постоянные подряды на аналогичные проекты. 

8 лет назад
mxmelnik
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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