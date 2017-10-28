Добрый день Мы ищем хорошего HTML верстальщика на Bootstrap Работа удаленная, сдельная. Требование: - у вас в портфолио есть работы на верстке Bootstrap - не забываете ...
Правки верстки сайта на Вордпрес
Ошибки по верстке https://docs.google.com/document/d/1tT7WTGpqTJE-jny3AoIcBWGVjV-GGOxZpmpnIys7_hY/edit?usp=sharing
Просьба оценить по стоимости и срокам.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка14 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Верстка простого лендинга. Бутстрап (не обязательно), адаптив/резина. Макет в приложении. Срок 2 дня. Ориентир цена 3000р. В заявке прошу указать ваши работы подобного уровня. Вопросы, более подробное ТЗ в личку, ...HTML-верстка43 заявкиЗакрыт7 лет назад
Ищу толкового верстальщика, который при этом разбирается в структуре Opencart и может уделить проекту столько времени, сколько нужно, чтобы сделать все супер. В магазине http://test6.vsemesta.net/ нужно сделать ряд правок: 1) закрепить ...Завершен8 лет назад
Необходимо сделать адаптивную верстку 3х страниц сайта (типичные страницы - категория 1, категория 2 и страница со статьей), чтобы нормально отображалось на всех устройствах. Ссылки на страницы во вложенном файле Указывайте в заявке ...Завершен7 лет назад
Т.З для верстальщика Необходима верстка лендинга Срок выполнения 26.10.2017 вечерЦена вопроса 1500р Кросбраузерно с хорошей скоростью загрузки не менее 70 по http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights Примеры работ жду в отписке Обсуждение с кандидатамиHTML-верстка13 заявокЗакрыт8 лет назад
- $26
Стоимость за проект 1500 руб. Сроки исполнения до 27.10.207 Все подробности обсудим с кандидатами. Прикрепляйте примеры свои работ в отписки на проект. Обязательно должно быть кроссбраузерно. Скорость загрузки не менее ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт8 лет назад
- $26
Требуется сверстать лендинг Обязательно должно быть кроссбраузерно Сроки: до 31 декабря 17:00 по Москве скорость загрузки должна быть не менее 70 по сервису: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо допилить адаптив (смарт + планшет (макеты прилагаются) визуально сменить некоторые элементы сверстать несколько попапов, ну и по мелочам – текст, фоны. http://kaparov.xyz/syber/#HTML-верстка10 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Добрый день На сайте http://saimonhm.bget.ru в некоторых разрешениях образуется пустота https://yadi.sk/i/YgGZH7xX3P5KEi Видимо, с отступами проблема ПостоплатаЗавершен8 лет назад
- $40
нужно сверстать лендинг паралакс фон картинок мобильная версия пиксель перфект нужно срочноЗавершен8 лет назад