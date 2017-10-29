Необходимо сделать адаптивную верстку 3х страниц сайта (типичные страницы - категория 1, категория 2 и страница со статьей), чтобы нормально отображалось на всех устройствах. Ссылки на страницы во вложенном файле Указывайте в заявке ...
Нужен верстальщик со знанием Opencart на доработку
Ищу толкового верстальщика, который при этом разбирается в структуре Opencart и может уделить проекту столько времени, сколько нужно, чтобы сделать все супер.
В магазине http://test6.vsemesta.net/ нужно сделать ряд правок:
1) закрепить верхнюю шапку, чтобы скроллилась вниз http://www.matras.ru/detskie-matrasy/80x160/
2) самое верхнее меню (строчку) сделать мобильным, а то сейчас не влазит туда ничего.
То есть сейчас в админке выбираются пункты, которые должны быть в мобильной версии - те что выбраны должны вот так работать: begovel.shop, а именно:
а) в мобильном разрешении (когда не хватает места для пунктов меню) слева появляется иконка меню (в svg формате нужно использовать из того шрифта, что уже грузится на сайте, чтобы не плодить картинки ненужные, я подскажу).
примерно как тут test4.vsemesta.net
б) при клике на иконку сайт двигается вправо, слева появляются пункты меню.
3) справа от логотипа нужно аккуратно разместить номера телефонов, а то сейчас в мобильной версии их нет https://gyazo.com/8586361760dadfdef6b2e55eba840ea6
при этом нужно размещать без форматирования, чтобы можно было кликнуть и позвонить прямо со смартфона.
на мелких разрешениях телефоны смещаются под логотип.
Также номера телефонов хочу продублировать справа внизу под описанием https://gyazo.com/20dab7fa63f12d336b9342b15812155d - большим шрифтом, темно серым цветом.
Тоже кликабельно со смартфона.
Все правки нужно делать адаптивно и железобетонно, чтобы если будет хоть 10 телефонов добавлено или 20 пунктов меню, ничего не поехало, не налезло и не посыпалось.
Хочу найти специалиста, который сможет правильно и толково все это реализовать, пишите ваши предложения по срокам и стоимости.
Порядок работы:
1) обсуждение, выбор исполнителем.
2) выполнение работы (ориентируюсь на 2-3 дня, пишите кто свободен).
3) оплата Яндекс или Вебмани по факту или поэтапно за сделанные работы.
Потом надо будет сообщить где и что меняли.
Добавляйте комментарии, когда будете вносить правки, чтобы было легко найти ваши изменения и загрузить на основной домен. Если сработаемся, то есть еще ряд багов верстки, которые хотел бы также грамотно пофиксить.
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