Требуется доработка и развитие сайта на WP (несколько ТЗ)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки250 просмотров

Надо внести небольшие правки в сайт на WordPress, а также сверстать новый дизайн формы захвата, вставив туда код, который я пришлю. У меня есть много простых задач одному сайту, которые надо сейчас выполнить. В приложении вы найдёте подробное ТЗ. Это лишь первая часть (небольшая). По предложениям на выполнение этой работы я выберу исполнителя, которому (в случае успешного выполнения первого задания) вышлю на оценку остальные ТЗ.  

Работа довольно простая. Подбираю исполнителя по адекватной цене, с хорошим качеством работ в портфолио и с положительными отзывами. Вероятно, уже совсем скоро мне понадобится выполнить аналогичные задачи по переделке ещё нескольких моих сайтов.  

Выбирать исполнителя буду по 3 параметрам: 1) цена; 2) качество работ; 3) сроки.  

Ознакомьтесь с ТЗ и напишите, сколько будет стоить эта работа и за какое время вы её выполните.  

Понадобятся навыки верстальщика и навыки программирования. 

Жду ваших предложений. Смотрите ТЗ в приложении.  

Будут вопросы – пишите!  

С уважением, Евгений

WordPress
8 лет назад
amphitrion
Евгений 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$40
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Результатом доволен. Иван хороший специалист. Продолжаем сотрудничать.
Отличный заказчик, приятно работать, советую!

Заявки фрилансеров

iziuzin
Иван 
31 год
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад

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