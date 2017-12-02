Требуется доработка и развитие сайта на WP (несколько ТЗ)

Надо внести небольшие правки в сайт на WordPress, а также сверстать новый дизайн формы захвата, вставив туда код, который я пришлю. У меня есть много простых задач одному сайту, которые надо сейчас выполнить. В приложении вы найдёте подробное ТЗ. Это лишь первая часть (небольшая). По предложениям на выполнение этой работы я выберу исполнителя, которому (в случае успешного выполнения первого задания) вышлю на оценку остальные ТЗ.

Работа довольно простая. Подбираю исполнителя по адекватной цене, с хорошим качеством работ в портфолио и с положительными отзывами. Вероятно, уже совсем скоро мне понадобится выполнить аналогичные задачи по переделке ещё нескольких моих сайтов.

Выбирать исполнителя буду по 3 параметрам: 1) цена; 2) качество работ; 3) сроки.

Ознакомьтесь с ТЗ и напишите, сколько будет стоить эта работа и за какое время вы её выполните.

Понадобятся навыки верстальщика и навыки программирования.

Жду ваших предложений. Смотрите ТЗ в приложении.

Будут вопросы – пишите!

С уважением, Евгений