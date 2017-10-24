Верстка ИМ на WordPress

Доработать тему ИМ на WordPress в соответствии с ТЗ.

1. Только БС.

2. Предложения буду рассматривать только от исполнителей непосредственно.

3. Посредники, студии, команды и те, кто еще живет с родителями, я прошу не кодить мне кириллицей в ответ!

4. С кандидатами обязательно буду общаться через скайп.

5. Сроки 3-5 дней.

Читайте ТЗ, если вам это интересно – пишите, предлагайте – будем работать!

В этой работе есть многа места для креатива и ваших гениальных идей.

Жду взрослого, адекватного и увлеченного кодера.