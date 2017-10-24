Верстка ИМ на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки134 просмотра

Доработать тему ИМ на WordPress в соответствии с ТЗ.

1. Только БС. 

2. Предложения буду рассматривать только от исполнителей непосредственно. 

3. Посредники, студии, команды и те, кто еще живет с родителями, я прошу не кодить мне кириллицей в ответ! 

4. С кандидатами обязательно буду общаться через скайп. 

5. Сроки 3-5 дней. 

Читайте ТЗ, если вам это интересно – пишите, предлагайте – будем работать! 

В этой работе есть многа места для креатива и ваших гениальных идей. 

Жду взрослого, адекватного и увлеченного кодера.

WordPress
8 лет назад
tatarinov-andrey
Андрей 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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