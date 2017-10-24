Требуется сверстать одну посадочную страницу (lending page) на Drupal 7 на уже готовый сайт, все настроено, в том числе блоки, меню. Необходимо вставить где необходимо картинки и текст. Срок исполнения 7 дней. Точное ТЗ ...
Верстка ИМ на WordPress
Доработать тему ИМ на WordPress в соответствии с ТЗ.
1. Только БС.
2. Предложения буду рассматривать только от исполнителей непосредственно.
3. Посредники, студии, команды и те, кто еще живет с родителями, я прошу не кодить мне кириллицей в ответ!
4. С кандидатами обязательно буду общаться через скайп.
5. Сроки 3-5 дней.
Читайте ТЗ, если вам это интересно – пишите, предлагайте – будем работать!
В этой работе есть многа места для креатива и ваших гениальных идей.
Жду взрослого, адекватного и увлеченного кодера.
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