Верстка одной посадочной страницы (lending page) сайта на Drupal 7

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки359 просмотров

Требуется сверстать одну посадочную страницу (lending page) на Drupal 7 на уже готовый сайт, все настроено, в том числе блоки, меню. Необходимо вставить где необходимо картинки и текст. Срок исполнения 7 дней.

Точное ТЗ выдаю потенциальному победителю в ходе переговоров.

Обязательно предоставить аналогичные работы и приблизительную цену за текущий проект.

На бесценные заявки не реагирую, в пустые разговоры не вступаю.

Drupal
7 лет назад
andrew133
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

dirk_gently
Хрипков 
27 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$42
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

dirk_gently
Хрипков 
27 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад