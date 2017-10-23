Доверстка пары страницы + посадка на Wordpress

Хочу заказать верстку сайта. У меня есть действующий сайт на вордпрессе wedmakeup.ru/ Я обновил дизайн. За прототип выступал действующий сайт. Т.е. работа элементов будет такой же как сейчас на сайте (за исключением нескольких страниц). ...