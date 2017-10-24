Верстка, настройка интернет магазина на MODX Rev

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок253 просмотра

Установить модули для интернет-магазина, настроить интернет-магазин. Сверстать дизайн страниц интернет-магазина. CMS - MODX Revolution 2.5.8-pl.

MODX
8 лет назад
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35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров