Надо сверстать сайт из проекта в фигма

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки235 просмотров

https://goo.gl/6fN9kU

пишите стоимость и срок , а главной опыт по figma интересует , спасибо. 

Figma
8 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров