Нужно отверстать по макету (редизайн) c натяжкой на магазин на yii2. макеты: https://cloud.mail.ru/stock/wPz1kfX6tw49TimvuC4fLzYh Указывайте стоимость и примерные сроки.
Надо сверстать сайт из проекта в фигма
пишите стоимость и срок , а главной опыт по figma интересует , спасибо.
Заявки фрилансеров
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