Сделать адаптивность на сайте (1 страница)

$17
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки203 просмотра

Сайт (одностраничник) уже сверстан, нужно добавить адаптивную верстку.

Ссылка на сайт

8 лет назад
iamevance
Руслан 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$17
2 дня
Сергей сдал работу раньше срока, все быстро и четко, хороший исполнитель.
Рекомендую Руслана, постановка задачи, коммуникация и оплата вовремя и без проблем.

Заявки фрилансеров

ccista
Сергей 
42 года
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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