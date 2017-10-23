Сейчас это вот так Нужно оставить все как есть просто задизайнить без тяжеого, чтобы можно было править в HTML (без движков). Чтобы было минимум потраченных "калорий". Оплата - только ЯД ...
Сделать адаптивность на сайте (1 страница)
Сайт (одностраничник) уже сверстан, нужно добавить адаптивную верстку.
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