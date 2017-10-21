Нужен опытный верстальщик

Доброе утро! Ищу опытного верстальщика, который выполнит в срок поставленные задачи. Нужна вёрстка трёх PSD макетов, объем работы большой. Я ищу верстальщика, который сможет без SEO ошибок сверстать HTML страницы, валидность кода HTML и CSS =100%. Также для каждого сайта нужна мобильная версия. К мобильной версии точно такие-же требования по валидности. Макеты предоставляю после общения с исполнителем.

От Вас жду: сроки по вёрстке и скорость верстки 1 страницы (час, два, год, аванс 100% вперед и желательно на вебмани с БЛ 0 и аттестатом псевдонима), цена вёрстки 1 страницы, примеры работ, адекватность.

От меня: своевременная оплата, работа через гаранта (мошенники отлетают), если оплата по WM - то могу по коду протекции оплатить всю сумму заказа или создать контракт WM, предоставление PSD макетов, ТЗ, сотрудничество в дальнейшем.

Работа будет оплачена либо через гаранта, либо по WM. Интересуют профиля только с безупречной репутацией. Один негативный или более отзывов - даже не пишем игнорю сразу.

Мой аттестат WM БЛ 172 - персонался 2010 г. - скину в ЛС и могу сразу добавить вас для достоверности аккаутна WM.

Также желательно у исполнителя наличие скайпа. Телеграм, и прочие сервисы не юзаю.