Привет! Есть готовый работающий сайт, нужно внести некоторые коррективы по верстке. www.insideoutfilms.ru История такая, делало его одно не очень добросовестное агенство, затем пришлось переделывать его со знакомым программистом на вордпресс, но те косякие, ...
Нужен опытный верстальщик
Доброе утро! Ищу опытного верстальщика, который выполнит в срок поставленные задачи. Нужна вёрстка трёх PSD макетов, объем работы большой. Я ищу верстальщика, который сможет без SEO ошибок сверстать HTML страницы, валидность кода HTML и CSS =100%. Также для каждого сайта нужна мобильная версия. К мобильной версии точно такие-же требования по валидности. Макеты предоставляю после общения с исполнителем.
От Вас жду: сроки по вёрстке и скорость верстки 1 страницы (час, два, год, аванс 100% вперед и желательно на вебмани с БЛ 0 и аттестатом псевдонима), цена вёрстки 1 страницы, примеры работ, адекватность.
От меня: своевременная оплата, работа через гаранта (мошенники отлетают), если оплата по WM - то могу по коду протекции оплатить всю сумму заказа или создать контракт WM, предоставление PSD макетов, ТЗ, сотрудничество в дальнейшем.
Работа будет оплачена либо через гаранта, либо по WM. Интересуют профиля только с безупречной репутацией. Один негативный или более отзывов - даже не пишем игнорю сразу.
Мой аттестат WM БЛ 172 - персонался 2010 г. - скину в ЛС и могу сразу добавить вас для достоверности аккаутна WM.
Также желательно у исполнителя наличие скайпа. Телеграм, и прочие сервисы не юзаю.
Заявки фрилансеров
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