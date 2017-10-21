Верстка сайта и лендинга

Есть сайт с адаптивной вёрсткой, но требуется подправить его так, чтобы при просмотре на таблетах или телефонах посетителю подсовывалась мобильная версия, макет которой имеется, а при просмотре на мониторах и лэптопах страницы масштабировались пропорционально. ...