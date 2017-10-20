Адаптивно сверстать Лэндинг на 12 экранов. Постоплата или Безопасная сделка. Связь голосом. Оставляйте свои заявки только те, кто сейчас же готов приступить к работе. Сразу прикрепляйте свои работы. Макет и ...
Переверстать каталог
Сейчас на сайте вот такой каталог , необходимо его видоизменить (непосредственно на сайте):
1. Добавив блоки для баннеров.
2. Реализовав педжинг и фильтры.
3. Изменив внешний вид карточки товара.
! Отрисовки элементов нет, вы можете предложить собственную по аналогу с newegg или же копипасту из первоисточника (ньюэгг, в файле фигурирует).
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