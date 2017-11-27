Сверстать и натянуть любую админку на лендинг

$18
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок212 просмотров

Простой лендинг, адаптивная верстка шапка – 3 раздела меню, форма обратной связи (стандартная имя, мейл, телефон) пару текстовых блоков и прокрутка лого. yadi.sk/d/tAf3ZCMC3NqLRm

Оплата 1000 руб на карту, киви или яндекс деньги

8 лет назад
dir7733
Иван 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$20
4 дня
Сделали сайт вовремя!!!
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад