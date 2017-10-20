Отверстать лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок149 просмотров

Есть сайт нужно отверстать его по всем стандартам. 

подробности в личку.

8 лет назад
AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

tommy_caulfield
Святослав 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$6
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

tommy_caulfield
Святослав 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать сайт по макетам

    Нужно сверстать функционирующий сайт на WordPress по готовым макетам. Пока что есть макет десктоп-версии главной и 3х внутренних страниц, позже будут готовы их мобильные версии, т.е. в итоге 8 страниц включая адаптив. Цена и сроки ...

    WordPress
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо сверстать лендинг

    Срок – до 23 октября, до 12:00 по Мск.  Стоимость: 1500 руб.  Обязательно кроссбраузерно (отражаться сайт должен корректно на всех браузерах)  Скорость загрузки не меньше 70 по сервису developers.google.com/spe...  Прикрепляйте примеры своих ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптировать лендинг и добавить эффекты

    Здравствуйте. Есть лендинг vk.cc/7f25H1  Нужно его адаптировать и добавить эффекты. (внимательно почитайте тз по эффектам – особенно про паука)  Макеты для адаптации есть в psd.  ТЗ по эффектам  yadi.sk/i/IobDha_W3NtVrk  Срок до 21.10. до ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужна верстка сайта

    Есть сайт источник. Нужно сграбить все страницы и привести в нормальный валидный для натяжки вид. Сайт источник в лс или скайп. По срокам не горит.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработки по верстке (битрикс)

    $25

    stas-pavlunkin.ru  1) Добавить значки к разделам.  На скриншотах наглядно показал как и где.   2) Добавить выпадающее меню в "услуги".  см. скриншот 04.   3) Увеличить шрифты  в  меню шапки сайта. (подробнее см. скриншот ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад