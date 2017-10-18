Доработки по верстке (битрикс)

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки176 просмотров

stas-pavlunkin.ru 

1) Добавить значки к разделам.  На скриншотах наглядно показал как и где.  

2) Добавить выпадающее меню в "услуги".  см. скриншот 04.  

3) Увеличить шрифты  в  меню шапки сайта. (подробнее см. скриншот 04) 

4) См. скриншот 06. Все названия подразделов должны быть в одну строку.  

При этом в мобиверсии тоже должно смотрется нормально 

Все значки,предоставлю  в архиве.  

  

8 лет назад
Shkil86
Руслан 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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