torf.test-itweb.ru www.luk-studio.ru/ пример для подложки,то есть при наведение хотел бы иметь такой же эфект prntscr.com/gyhj1z обязательно учитывать адаптацию шаблона. Тут надо сделать подложку prntscr.com/gyhhub prntscr.com/gyhi5x prntscr.com/gyhiei prntscr.com/gyhikr ...
Доработки по верстке (битрикс)
1) Добавить значки к разделам. На скриншотах наглядно показал как и где.
2) Добавить выпадающее меню в "услуги". см. скриншот 04.
3) Увеличить шрифты в меню шапки сайта. (подробнее см. скриншот 04)
4) См. скриншот 06. Все названия подразделов должны быть в одну строку.
При этом в мобиверсии тоже должно смотрется нормально
Все значки,предоставлю в архиве.
Заявки фрилансеров
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