Уменьшение картинок

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок213 просмотров

Есть сайт на трёх страницах http://surrogacysolution.com/ который показывается на большом мониторе как надо, а на 13'' лэптопе или в уменьшенном окне  браузера картинки не умещаются и обрезаются, сохраняя свой размер. Можно ли сделать так, чтобы вся страница, включая картинки, пропорционально уменьшалась в маленьких окнах и картинки бы умещались полностью?

8 лет назад
chepel
56 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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