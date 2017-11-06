Сверстать сайт-лендинг

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка125 просмотров

Задача сделать сайт на базе шаблона http://www.inspirothemes.com/polo-v4/ (куплен)

Команда, ссылки, текст. Ничего сверхъестественного, никаких личных кабинетов.

НО! С любовью, душой и красотой ;) 

Я сам программист, общение со мной прямое, я коммуникабелен.

Вы - кунфу мастер html5, а по ночам Вам снятся таблицы css.  Шутка.

Общение тут и telegram. 

Коммуникабельность и ответственность.

CSSHTML
8 лет назад
sleepnow
Влад 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

salamandra10
Владимир 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$70
5 дней
отличный исполнитель!)
Отличный заказчик, всем рекомендую, всегда был на связи, быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

salamandra10
Владимир 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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