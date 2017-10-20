Сверстать адаптивную таблицу (хтмл+css)

$4
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок259 просмотров

Сверстать адаптивную таблицу  (хтмл+css) . При меньших разрешениях экрана, количество столбцов в таблице уменьшается

CSS
8 лет назад
lebrons
Олег 
33 года
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

essencer8
Данила 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$4
1 день
Все сделал как надо, хорошая коммуникация
Все доходчиво и понятно объяснил в плане заказа. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

essencer8
Данила 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад