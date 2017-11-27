Необходимо сверстать шаблон на ImageCMS для сайта строительной тематики. Страницы, которые необходимо сверстать: 1. Главная 2. Страницы с товарами (6 однотипных страниц - будет достаточно сверстать одну, остальные наполним сами) ...
Доделать верстку и перенести контент
верстальщик начал делать верстку нового сайта, но на полпути пропал
что есть на данный момент
старый сайт https://clck.ru/AnoXS
новый сайт https://clck.ru/C2JH5
оба сайта на сайт на WordPress
сам сайт небольшой, всего 40-50 страниц
как видно на новом сайте уже много сделано-
нужно - доделать страницы, доделать адаптив, перенести контент со старого сайта, настроить работу поддомена, настроить работу формы заказать звонок
утвержденные экизы https://clck.ru/C2JcH
исходники в PSD
у нового сайта будет также поддомен для Москвы, работать поддомен будет через стандартный функционал мультисайтовости WP, контент между сайтами будет практически идентичен кроме контактов и цен на продукты
предоплата 30%
остальное по факту
оплата через ЯД или WMR
Выбранный исполнитель
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