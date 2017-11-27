Доделать верстку и перенести контент

$225
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки224 просмотра

верстальщик начал делать верстку нового сайта, но на полпути пропал

что есть на данный момент

старый сайт https://clck.ru/AnoXS

новый сайт https://clck.ru/C2JH5

оба сайта на сайт на WordPress

сам сайт небольшой, всего 40-50 страниц

как видно на новом сайте уже много сделано-

нужно - доделать страницы, доделать адаптив, перенести контент со старого сайта, настроить работу поддомена, настроить работу формы заказать звонок

утвержденные экизы https://clck.ru/C2JcH

исходники в PSD

у нового сайта будет также поддомен для Москвы, работать поддомен будет через стандартный функционал мультисайтовости WP, контент между сайтами будет практически идентичен кроме контактов и цен на продукты

предоплата 30%

остальное по факту

оплата через ЯД или WMR

WordPress
8 лет назад
rdshxt75
Рэдрик 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

KommISSar
Владимир 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$225
5 дней
Вопросов задает мало, понимает с полуслова, делает отлично. Рекомендую.
Отличный заказчик. Приятен в общении, четкое ТЗ, умеет ясно и подробно изложить задачу, своевременная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

KommISSar
Владимир 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад

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