Доделать верстку и перенести контент

верстальщик начал делать верстку нового сайта, но на полпути пропал

что есть на данный момент

старый сайт https://clck.ru/AnoXS

новый сайт https://clck.ru/C2JH5

оба сайта на сайт на WordPress

сам сайт небольшой, всего 40-50 страниц

как видно на новом сайте уже много сделано-

нужно - доделать страницы, доделать адаптив, перенести контент со старого сайта, настроить работу поддомена, настроить работу формы заказать звонок

утвержденные экизы https://clck.ru/C2JcH

исходники в PSD

у нового сайта будет также поддомен для Москвы, работать поддомен будет через стандартный функционал мультисайтовости WP, контент между сайтами будет практически идентичен кроме контактов и цен на продукты

предоплата 30%

остальное по факту

оплата через ЯД или WMR