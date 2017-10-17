Верстка + тема для WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок262 просмотра

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.

Есть макет в invision - https://invis.io/DKDYKFRJ7

Папка с PNG на Гугл Диске - https://goo.gl/AeLvhv

нужно сверстать респонсив под все устройства, включая ретину и браузеры соответственно.

на основе верстки создать тему для WP с поддержкой RTL.

Оплата по факту, можно по частям (1.верстка 2.тема)

Цены знаю, только Украина. Оплата на карту привата.

WordPress
8 лет назад
WDSiU
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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