Верстка лендинга

Необходимо сверстать лендинг адаптивно, кроссбраузерно

Макет в приложении

Бюджет 1500 рублей

ПСД кандидату.

Также есть интерактивный блок http://prntscr.com/gydm68, на него тз в приложении - пока не отрисован, но логику на него сделать надо

При возможности сделать скрипт, который отслеживает utm метку и выдает нужный слайд на 1 экране. - 1500 рублей