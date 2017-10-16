Верстка лендинга

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки366 просмотров

Необходимо сверстать лендинг адаптивно, кроссбраузерно

Макет в приложении

Бюджет 1500 рублей

ПСД кандидату.

Также есть интерактивный блок http://prntscr.com/gydm68, на него тз в приложении - пока не отрисован, но логику на него сделать надо

При возможности сделать скрипт, который отслеживает utm метку и выдает нужный слайд на 1 экране. - 1500 рублей

8 лет назад
kasta69
37 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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