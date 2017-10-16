Срочная Адаптивная верстка HTML

Работа была выполнена ранее оговоренного срока, от исправления свои багов я не отказывался, но когда пришло т.з. на исправление багов, там 80% оказались правки вообще ранее не как не оговоренные, вплоть до того, что под эти правки были изменены макеты. Заказчик считает, что я должен был за указанную сумму продаться ему в рабство и бесплатно выполнять всю дальнейшую работу. Т.з. по которому производилась работа, на этапе работы так же было несколько раз изменено.