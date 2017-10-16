Срочная Адаптивная верстка HTML

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок283 просмотра

Прежде чем ответить, на все пункты нужен ответ да

1. Если вы знаете как можно сверстать в адаптиве косые линии.

Как на картинке http://dl4.joxi.net/drive/2017/10/16/0000/0916/9108/08/ae9b584fb0.jpg

2. Начать работу сегодня

3. Быть доступным в выходные (не обязательно но может потребоваться правки)

4. Адекватная оценка в рублях

5. Безопасная сделка 

ТЗ дам в личку

HTML
8 лет назад
DmitriyN
46 лет
18 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

hudiakov
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$20
3 дня
Делает быстро. Требует! мгновенно согласовывать. В итоге отказался делать исправления своих же ошибок. А малейшие правочки вызывают море эмоций от исполнителя. Если у вас нет идеального ТЗ, то лучше ищите кого нибудь другого. Проект мы так и не закончили :(
Работа была выполнена ранее оговоренного срока, от исправления свои багов я не отказывался, но когда пришло т.з. на исправление багов, там 80% оказались правки вообще ранее не как не оговоренные, вплоть до того, что под эти правки были изменены макеты. Заказчик считает, что я должен был за указанную сумму продаться ему в рабство и бесплатно выполнять всю дальнейшую работу. Т.з. по которому производилась работа, на этапе работы так же было несколько раз изменено.

Заявки фрилансеров

hudiakov
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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