Адаптация html макета для open cart

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок155 просмотров

Коллеги, интересует сроки и стоимость услуги по адаптации адаптивной html верстки под opencart

ясно что без просмотра самой верстки сказать сложно, но все же от и до

HTMLOpencart
8 лет назад
myartlife
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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