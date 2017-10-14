Доработка верстки (долгосрочный проект)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок715 просмотров

Есть вёрстка. Текущий программист не может сделать под старые телефоны. Ссылка на тестовую главную страницу 

http://work.helixweb.ru/pages/home/home.html 

Телефоны на которых буду тестировать Windows Phone, Iphone 4 

Прикладываю неполный список доработок. 

Если вам удастся с ними справиться и понять проблему, то остальные замечания вы решите без проблем. 

Исходники верстки предоставлю по запросу.

8 лет назад
hulk45
39 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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