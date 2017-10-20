Размещение виджета tripadvisor.ru на сайте

Добрый день!

Необходимо разместить виджеты tripadvisor.ru на сайте selfieclub.ru и selfierest.ru. Сейчас на сайте уже установлен виджет, но он не меняется при переключении от сайта к сайту. Нужно сделать так, чтобы у каждого сайта был свой виджет, который будет вести на свой аккаунт на tripadvisor.ru.

Сайты сделаны на wordpress, на одном движке.

В заявке просьба указывать цену и сроки выполнения работы.