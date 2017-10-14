Требуется адаптивная верстка страницы 8 экранов. Вторая страница такая же, как и первая, только картинки другие. Обработчик форм отправки писем. Залить страницы на хост. Срок 3 дня. Бюджет 2200руб. +300руб бонус за соблюдение сроков и ...
Сменить дизайн сайта на wordpress
Есть сайт islamcivil.ru. Необходимо установить на нее тему themestockyard.com/matador в несколько этапов.
1) сделать на поддомене тестовую версию сайта где будут вестись все работы по установке нового дизайна.
2) Установка нового дизайна.
3) Переделка главной страницы согласно ТЗ.
1) блок номер 1 убираем
2) Название сайта и девиз сдвигаем влево
3) Уменьшить по высоте шапку на 10%
4) Большой слайдер убираем, вместо него два слайдера. В правый добавляем новые статьи, в правый последние видео и статьи из рубрики вопрос-ответ.
5) убираем серый подвал.
Указывайте стоимость, сроки и ваш скайп
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