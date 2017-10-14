Сменить дизайн сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок213 просмотров

Есть сайт islamcivil.ru. Необходимо установить на нее тему themestockyard.com/matador  в несколько этапов. 

1) сделать  на поддомене тестовую версию сайта где будут вестись все работы по установке нового дизайна. 

2) Установка нового дизайна. 

3) Переделка главной страницы согласно ТЗ. 

1) блок номер 1 убираем 

2) Название сайта и девиз сдвигаем влево 

3) Уменьшить по высоте шапку на 10% 

4) Большой слайдер убираем, вместо него два слайдера. В правый добавляем новые статьи, в правый последние видео и статьи из рубрики вопрос-ответ. 

5) убираем серый подвал.

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WordPress
8 лет назад
serzh_drobin
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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