Вёрстка и натяжка дизайна лендинга на WordPress

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Закрыт23 заявки310 просмотров

Здравствуйте! Есть разработанный дизайн в psd-исходнике. Нужно его сверстать и натянуть на WordPress. Просьба при отклике прикреплять несколько своих проектов.

WordPress
8 лет назад
DmitriyShevchuk
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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