Доработка мобильной версии сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен8 заявок376 просмотров

Сайт на Prestashop 1.6.1 http://infantito.ru/

Надо доработать мобильную версию сайта,  сделав ее наподобии мобильной версии сайта ﻿akusherstvo.ru

1) главная страница мобильной версии -по структуре в точности, как у akusherstvo.ru (сверху останется мой баннер черный с 5% скидкой; далее мой логотип, справа корзина, слева три полосы-разворачивается главное меню, под логотипом контактный телефон, ниже во всю ширину строка поиска; далее на всю ширину блок с тремя баннерами, которые можно пролистать; далее главные разделы каталога; в самом низу полная версия сайта; телефон, график работы.

2) при нажатии на главное меню (три полоски) слева так же выезжает колонка (к каждой строке подобрать какую-то свою картинку-обозначение): 

-Каталог (главная страница)

-Корзина

-о магазине

-доставка и оплата

-контакты

-возврат и обмен

-блог

-обратная связь

-полная версия сайта

3) при нажатии на какой-то раздел с главной страницы попадаем в подраздел (как akusherstvo)

4) из подраздела попадаем на витрину (опять же, оформление 1в1 как у akusherstvo): слева сортировка, справа фильтры и далее пошли небольшие изображения с названиями и ценой, без кнопок купить, а только с возможностью провалиться в карточку товара.

5) на следующих этапах оставим все, как есть сейчас у меня (infantito.ru) : страница выбора товара, корзина, оформление заказа.

Интересует сроки и цена.

PrestaShop
8 лет назад
bambino05
Татьяна 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

elemko
Сергей 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$50
2 дня
Спасибо большое Сергею за выполненную работу. Изначально мобильная версия сайта была совсем непрезентабельной и крайне неудобной. Покупатели постоянно жаловались, что с мобильных устройств пользоваться невозможно. Сергей за короткий срок разобрался в проблемах и визуально все оформил так, как я обозначила в задаче: оформили главную страницу, каталог, доработали витрину. Крайне вдумчиво подошел к поставленным вопросам. Результатом я довольна на 100%, могу рекомендовать.
Отличная коммуникативность. В ходе работы появились дополнительные задачи, договорились об увеличении бюджета. Сделал работу - сразу получил оплату. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

elemko
Сергей 
34 года
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад