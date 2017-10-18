Требуется сверстать 2 страницу по готовой верстке главной, (архив с изображениями прикрепил к проекту ). Требуется адаптивная верстка. Главная страница по которой нужно сверстать Ваша цена и сроки исполнения?
Доработка мобильной версии сайта
Сайт на Prestashop 1.6.1 http://infantito.ru/
Надо доработать мобильную версию сайта, сделав ее наподобии мобильной версии сайта akusherstvo.ru
1) главная страница мобильной версии -по структуре в точности, как у akusherstvo.ru (сверху останется мой баннер черный с 5% скидкой; далее мой логотип, справа корзина, слева три полосы-разворачивается главное меню, под логотипом контактный телефон, ниже во всю ширину строка поиска; далее на всю ширину блок с тремя баннерами, которые можно пролистать; далее главные разделы каталога; в самом низу полная версия сайта; телефон, график работы.
2) при нажатии на главное меню (три полоски) слева так же выезжает колонка (к каждой строке подобрать какую-то свою картинку-обозначение):
-Каталог (главная страница)
-Корзина
-о магазине
-доставка и оплата
-контакты
-возврат и обмен
-блог
-обратная связь
-полная версия сайта
3) при нажатии на какой-то раздел с главной страницы попадаем в подраздел (как akusherstvo)
4) из подраздела попадаем на витрину (опять же, оформление 1в1 как у akusherstvo): слева сортировка, справа фильтры и далее пошли небольшие изображения с названиями и ценой, без кнопок купить, а только с возможностью провалиться в карточку товара.
5) на следующих этапах оставим все, как есть сейчас у меня (infantito.ru) : страница выбора товара, корзина, оформление заказа.
Интересует сроки и цена.
Выбранный исполнитель
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