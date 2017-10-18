Доработка мобильной версии сайта

Сайт на Prestashop 1.6.1 http://infantito.ru/

Надо доработать мобильную версию сайта, сделав ее наподобии мобильной версии сайта ﻿akusherstvo.ru

1) главная страница мобильной версии -по структуре в точности, как у akusherstvo.ru (сверху останется мой баннер черный с 5% скидкой; далее мой логотип, справа корзина, слева три полосы-разворачивается главное меню, под логотипом контактный телефон, ниже во всю ширину строка поиска; далее на всю ширину блок с тремя баннерами, которые можно пролистать; далее главные разделы каталога; в самом низу полная версия сайта; телефон, график работы.

2) при нажатии на главное меню (три полоски) слева так же выезжает колонка (к каждой строке подобрать какую-то свою картинку-обозначение):

-Каталог (главная страница)

-Корзина

-о магазине

-доставка и оплата

-контакты

-возврат и обмен

-блог

-обратная связь

-полная версия сайта

3) при нажатии на какой-то раздел с главной страницы попадаем в подраздел (как akusherstvo)

4) из подраздела попадаем на витрину (опять же, оформление 1в1 как у akusherstvo): слева сортировка, справа фильтры и далее пошли небольшие изображения с названиями и ценой, без кнопок купить, а только с возможностью провалиться в карточку товара.

5) на следующих этапах оставим все, как есть сейчас у меня (infantito.ru) : страница выбора товара, корзина, оформление заказа.

Интересует сроки и цена.