Добрый день! Нужно сделать микроразметку сайта. Страницы различных типов: новости-статьи, продукты, контакты, о компании.
Сверстать письмо
пдф в приложении. псд по договорённости.
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