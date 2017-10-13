Нужно внести следующие правки по лендингу, при этом сохранить все то движение блоков которое есть на лендинге (скроллеры отзывов, плавное появление блоков и т.д.):

1) убрать все формы оставить 2, та которая про калькулятор продвижения и после блока "как это работает" а именно эту оставить: https://prnt.sc/gbo5jk

2) переделать форму после блока "как это работает" на такую: https://prnt.sc/gbo5jk как у калькулятора после расчета.

3) в блоке "что я получу взамен" убрать 4-ю колонку с трафиком http://take.ms/1MWUW

4) в блоке "Что мы предлагаем" надо добавить еще одни четвертый пункт "Посты в Instagram" итого должно получится 4 инструмента, соответственно ширина подблоков должны стать по ширине меньше. Иконку пока поставить любую.