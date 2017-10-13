Правки по лендингу

$8
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок178 просмотров

Нужно внести следующие правки по лендингу, при этом сохранить все то движение блоков которое есть на лендинге (скроллеры отзывов, плавное появление блоков и т.д.):

1) убрать все формы оставить 2, та которая про калькулятор продвижения и после блока "как это работает" а именно эту оставить: https://prnt.sc/gbo5jk 

2) переделать форму после блока "как это работает" на такую: https://prnt.sc/gbo5jk как у калькулятора после расчета.

3) в блоке "что я получу взамен" убрать 4-ю колонку с трафиком http://take.ms/1MWUW 

4) в блоке "Что мы предлагаем" надо добавить еще одни четвертый пункт "Посты в Instagram" итого должно получится 4 инструмента, соответственно ширина подблоков должны стать по ширине меньше. Иконку пока поставить любую.

8 лет назад
Rioba1989
Сергей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
30 отзывов

Выбранный исполнитель

shevma
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
36 отзывов(-2)
8 лет назад
$8
1 день
Все четко сделано, продолжу работать.
Сергей отличный заказчик, всегда на связи, на все вопросы отвечает быстро, рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

shevma
Максим 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
36 отзывов(-2)
8 лет назад